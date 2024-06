Vilistlaskapital on võimalus vilistlasele jäädvustada oma panus alma materi toetajana

Arengufondi nõukogu esimees aastatel 1999-2004, Toomas Luman on öelnud: „Usun, et Vilistlaskogu on see sisend, mis kanaliseerib ülikoolile vilistlaste kogemusi, toetust ja ühtlasi propageerib tänastele tudengitele Tehnikaülikooli. Tehnikaülikooli positsioon ja renomee ühiskonnas ja üha enam ka laiemas maailmas on suuresti määratud meie vilistlaste töö tulemuslikkusega. Eraldi esiletõstmist väärib kindlasti Vilistlaskapitali ja Arengufondi tegevus, mis toob tudengkonnale – bakalauruse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele kümneid stipendiume, millega üliõpilased võivad märgatavalt laiendada oma silmaringi, tutvuda maailma kogemustega, süveneda teadustöösse ja aidata sellega kaasa Eesti innovaatilise arengu kiirenemisele. Tänaseid aktiivseid missioonitundega vilistlasi võib nende ettevõtlikkuse eest üksnes kiita, kuid samas ei maksa ka unustada, et nad moodustavad siiski vaid murdosa kõigist Tehnikaülikooli lõpetanutest. Me loodame, et ka neist ülejäänutest üha enamad just tublimate vilistlaste innustusel leiavad tee oma ülikooli rõõmude ja murede juurde ning on valmis neid meiega koos jagama. Arengufond on omakorda see institutsioon, mille kaudu reaalselt vilistlaste toetus realiseeritakse. Vilistlased on asutanud Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskapitali, millega liitujate nimesid võib igaüks ülikooli peahoone seinal olevalt tahvlilt lugeda“. (Mente et Manu, kevad 2003)