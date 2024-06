„Me saame USAlt ja Hiinalt lüüa.“ Euroopa töösturid lõid häirekellad kõlisema, Eesti huvi initsiatiivi vastu on leige

Tõsi, niivõrd suurte kääride tekkele on aidanud kaasa ka dollari jõuline tugevnemine euro suhtes. Aga ka see tuleb millegi arvelt. Kui 2008. aasta alguses pidid ameeriklased üheeurose Euroopa jäätise eest välja käima 1,47 dollarit, siis praeguse kursiga saaksid nad maiuse kätte 1,07 dollariga. Eurooplaste jaoks on igasugune USA kaup, sealhulgas näiteks Apple’i iPhone, muutunud märksa kallimaks.