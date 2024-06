Koostöö tudengiaktivismi kaudu: TalTechi Rektori Karika võistlus on liitnud ülikoolipere, vilistlased ja ettevõtted

Võistlussarja juured on sügaval seitsmekümnendates, kui see kandis nime TPI Spordiklubi spartakiaad. Rektori Karika nime all küttis ettevõtmine kirgi selle sajandi alguses ning alati on see olnud enamat kui pelgalt spordivõistluste sari. See on olnud kui sild, mis ühendab ülikooliperet kõigil kallastel. Tudengid tegid koostööd professoritega, vilistlased võtsid ühendust oma alma mater’iga ning igal üritusel oli õhk meeskonnavaimust paks. See ühtsustunne oli käegakatsutav, lammutades barjääre ja luues püsivaid suhteid.