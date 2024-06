Kortermajade elanike unistuste purunemine. Võidujooks toetusrahale võideti, kuid maja remondini ei jõuta

Riigihangete registris on kümneid korteriühistute hankeid, mis on majale renoveerija leidmiseks juba mitmendal ringil. Hanked ebaõnnestuvad ridamisi. Rohkem kui aasta pärast kortermajade toetusmeetme rahajagamisvooru on raha kasutamise ehk ehituseni jõudnud 161 korteriühistust ligikaudu sada.