FOTOD | Mainekad kliendid tekitasid vajaduse uue tehase järele. Eesti tulevikutehnoloogia ettevõte pani omapärase nurgakivi

Enn Õunpuu ütles tehase nurgakivi asetamisel, et see on väga oluline verstapost teel innovaatiliste energialahenduste poole. „Uus tehas on meie jaoks vältimatu areng, sest praegune tootmisvõimsus on välja müüdud ning meie strateegiliste investorite Baker Hughes’i ning HD Hyundai näol on meil olemas globaalsed kliendid, kellel on turg, mis vajab meie tehnoloogiat,“ rõhutas Elcogeni asutaja ja tegevjuht.