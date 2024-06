Peidus pärl: Viljandi kesklinna räämas ehitismälestis muudetakse 3,5 miljoni eest uhkeks korterelamuks

„See hoone jäi mulle ammu silma. Niivõrd huvitava ajalooga ja arhitektuuriga hoone peatänava kõrval lihtsalt laguneb. Kurb oli vaadata. Üks hetk otsustasime, et teeme korda,“ rääkis Viljandis Jakobsoni tänaval asuva ajaloolise hoone renoveerimise ette võtnud Luikmulk OÜ juhatuse liige Hardi-Sander Luik (33).

Kuigi algsest viimistlusest on arvestatav osa kahjuks hävinud, on säilinud siiski mitmeid väärtuslikke interjööridetaile. Nende seas on nii juugendlikud kahhelahjud, juugendlikud seinamaalingud, laekarniisid, aaderdusega avatäited, keraamilised põrandaplaadid, trepivõre fragmendid ja palju muud.