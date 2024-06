Riigifirma avas kohaliku legendi kaasabil maalilisel Eesti saarel ülikiirlaadija

„Elektriautodele üleminek on tuleviku suund ning Enefit soovib oma tegevustega toetada ja julgustada inimesi selle sammu astumisel. Mugavate ja kiirete laadimisvõimaluste pakkumine on oluline osa sellest protsessist,“ rääkis Enefit Volti ärijuht Kert Pääbo (28).

Avati Ivo Linna konserdi saatel

Enefit Volti äriarendusjuht Kert Pääbo selgitas, et uute laadijate asukohavalikul lähtutakse soovist olla elektriauto kasutajatele võimalikult lähedal. „Muhumaa, mis on eriti suvekuudel populaarne sihtkoht, on ideaalne paik uue ülikiirlaadija paigaldamiseks, pakkudes elektriauto omanikele mugavat laadimisvõimalust ka puhkusel olles,“ põhjendas ta.