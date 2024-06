Pane tähele: ohumärgid, mis peaks noored suvise tööandja juures valvsaks tegema

„Eestis on palju väga toredaid tööandjaid, kes pakuvad sadadele noortele suvisel ajal võimalust oma esimene sissetulek teenida. Samas on siiani ka mitmeid ettevõtjaid, kes kasutavad ära noorte teadmatust või siis seavad tingimused, mis pole noortele just kõige soodsamad. Seega tasub neid punaseid lipukesi tähele panna nii noortel endal, kui ka nende lastevanematel,“ selgitas Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

Tema sõnul on ilmselt kõige tavapärasem halb praktika noortele n-ö mustalt maksmine. See kõlab ka paljudele tööotsijatele atraktiivsena, sest tihti põhjendatakse seda sellega, et nii saab noor lõpuks rohkem raha kätte, kuna ettevõte ei pea makse maksma.

„Lõppkokkuvõttes tähendab see aga ikkagi noorele vähem raha, sest mustalt tööd tehes on väga raske nõuda näiteks erinevaid hüvitisi, igasugused hilisemad vaidlused on keerulised ning lõpuks tähendab see ka väiksemat pensionit,“ rääkis Hakiainen. Kui ettevõte hoidub maksude maksmisest kõrvale, siis tähendab see, et midagi on juba nagunii paigast ära, kas ettevõtte juhtimises või ettevõtte majandusliku hakkamasaamisega.