Asjatundjad soovitavad: kuidas tuua töötajad kodukontorist tagasi kontorisse?

Pikalt on ettevõtete peamiseks kolimise põhjuseks olnud kas laienemine või tegevuse koomale tõmbamine. „Nautisime ärikinnisvaraturul pikalt aegu, kui paljud ettevõtted laienesid ning pigem oli mure, et hooned ei ole kummist. Peale viimaseid turbulentseid aastaid on olukord pöördunud ning täna on pigem väljakutseks üüripindade suuruse vähendamine,“ ütleb Kaamose ärikondliku kinnisvara müügi- ja kliendikogemuse juht Airi Lehtsalu.

Sellest hoolimata on tõusnud oluliseks kolimise argumendiks amortiseerunud kontor ning vajadus pakkuda töötajatele paremat ning sisekliima mõttes tervislikumat töökeskkonda, mis tõstab uuringute najal töötajate rahulolu ja produktiivsust. „Väheoluline ei ole kaasaegse ja töötajatele mugavusi pakkuva töökeskkonna tähtsus eesmärgil värvata turu parimaid spetsialiste,“ sõnas Lehtsalu.

Senised probleemid oleks jäänud

Kontori kolimist ette võttes tuleb arvestad, et kõik vajavad aega, et selle mõtte ja uue kohaga harjuda. „Alustada tuleks plaani paika panemisega ning kogu tiimiga põhjalikult läbi mõelda kolimisprotsessi etapid. Kindlasti tuleb ajaliste eesmärkide seadmisel realistlikuks jääda,“ soovitab Lehtsalu. Väikese ettevõtte puhul võiks kolimisele arvestada vähemalt kolm kuud, keskmise puhul kuus kuni kaheksa kuud ja suure puhul isegi kuni aasta.

Eesti ühe suurima tanklaketi Circle K jaoks, kes hiljaaegu sellise kolimisteekonna ette võttis ja Avala ärikvartalisse kolis, oli kolimisel olulisimaks kriteeriumiks asukoht: et see oleks töötajatele nii auto kui ühistranspordiga mugavalt ligipääsetav ja et tegemist oleks uue energiasäästliku ja kaasaegse hoonega. „Meie üürileping hakkas lõppema ja oli otsustamise koht, kas renoveerida olemasolev või kolida uuele pinnale,“ ütleb Circle K Eesti kontorijuht Lembi Võsumägi.