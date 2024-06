FOTOD | 10-miljoniline rahasüst: tiheda liiklusega Tallinna liiklussõlme lähedal avati Baltimaade suurim elektrimaterjalide keskus

„Uue keskuse avamine on oluline samm ettevõtte jätkuvas kasvustrateegias ning on elektrimaterjalide turu arenguid silmas pidades investeering tulevikku. See on meie valdkonna suurim müügi- ja logistikakeskus terves Baltikumis, läbi mille kindlustame ja kasvatame oma liidripositsiooni nii Eestis, aga ka Lätis ja Leedus,“ ütles Würth Grupi asepresident ja W.EG. Eesti OÜ juhatuse esimees Timo Raimla uue keskuse avamisel.