Euroopa Liit kaotab piraatluse tõttu aastas üle miljardi euro

Piraatlus on Euroopa Liidus jätkuvalt levinud. Tõsi, vaadates EUIPO korraldatud iga-aastaseid uuringuid, on näha trendi langemist. 2022. aastal teatas 52% Euroopa noortest, et on ostnud võltsitud kaupu ning 37% on teinud seda korduvalt. Eestis tunnistas tunamullu piraatkauba ostmist 31% küsitluses osalenud noortest. Mullu oli Euroopa Liidu keskmine 10% ja Eestis tunnistas piraatkauba ostmist vaid 4% 15-24 aasta vanustest noortest. Kõige rohkem (18%) ostavad piraatkaupa Kreeka noored.