FOTOD | Legendaarne puhkekeskus müügis. Omanik: äkki on veel mõni minusugune loll, kes ostab

Juhi sõnul pole olukord nii hull, et nad iga hinna eest tahaks puhkekeskusest lahti saada. „Me ei müü paaniliselt — kui ei leia ostjat, siis nii on. Võib-olla leiame hoopis rentniku. Müügi põhjus on lihtsalt selles, et seda kõike on mahu ja pindala mõttes päris palju,“ selgitab puhkekeskuse juht. Sealsamas lähedal peab ta oma perega veel ka Pikla Linnumaja ning lisaks loomakasvatus — selle kõige haldamine võtab päris võhmale. „Igale poole lihtsalt ei jõua,“ ütleb Merila.