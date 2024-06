Ekspertide aus pilk toimuvale: rahvas nälgib, tööstus vireleb ja majandus on tabu

„Majandus on poliitiliselt tabuteema, sellest meil ei räägita,“ nendib Mööblitootjate liidu juht ja eluaegne mööblitööstur Enn Veskimägi.

„Majandusliku stabiilsuse grant on eksportiv tööstus. Kahjuks meil aga ministeeriumites sellest asjast aru ei saada,“ ütleb Jaak Aaviksoo.

„Meie maapõues on peidus tohutu varandus, mille kasvõi osalise välja kaevamise ja majandusse suunamise osas on liigutud üsna aeglaselt. Põhjus lihtne – ülemakstud ja osaliselt logelev avalik sektor on veidi mugav,“ toob järgnevas loos välja Peep Sooman.