Keskpank loob võimaluse tasuda pangakaardiga ka ilma võrguühenduseta

„Selle muudatuse põhjuseks on soov olla valmis kaardimaksete süsteemis esineda võivateks katkestusteks, et inimesed saaksid teha enda kaardimaksed sellel hetkel ära. See toimiks tulevikus kriitiliste ostude jaoks,“ selgitas Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja Rainer Olt.

SEB panga ettevõtete panganduse valdkonna juhi Peep Jalaka sõnul see pankadele erilisi lisaülesandeid ei sea. „Pankade jaoks väga palju midagi ei muutu. Iseenesest see tehniline võimekus on täna juba kaarditerminalides olemas. Nii et ma ütleksin, et pisiarendused, aga midagi suurt ei muutu,“ märkis ta.