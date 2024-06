Staaraktsia Nvidia kukkus korrektsiooni tõttu kolme triljoni dollari klubist välja

Kui eelmisel nädalal kerkis Nvidia esmakordselt maailma väärtuslikuimaks ettevõtteks, siis nüüdseks on kiibitootja langenud taas kolmandaks, jäädes alla Microsoftile ja Apple’ile, mille turuväärtused on vastavalt 3,3 triljonit dollarit ja 3,2 triljonit dollarit. Nvidia turuväärtus on esmaspäevase kauplemispäeva lõpu seisuga 2,9 triljonit dollarit.

Kui neljapäeval langes Nvidia aktsia 3,6%, reedel 3,2%, siis esmaspäeval 6,7%. Kolme päeva kokkuvõttes on aktsia langenud 12,9%, mistõttu on turuväärtus kahanenud 430 miljardi dollari võrra. Neljapäevasest päevasisesest tipust on aktsia langenud aga 16,1%. Nvidia aktsia on ka järelturul punases, langedes 1,3%.