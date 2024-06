Veebipood Temu vastulause: väide, et meie tooted sisaldavad ohtlikke kemikaale, ei vasta tõele

Lõuna-Korea pealinna Souli valitsus tegi Sheinist , Temust ja AliExpressist ostetud toodetele ohutuskontrolli, mille käigus tuvastati toodetes mürgiseid ja ohtlikke aineid. Souli ametivõimud on iga nädal kontrollinud tooteid, mida müüvad näiteks platvormid Shein, Temu ja AliExpress. Nende kontrollide viimased tulemused on murettekitavad. Mitmes tootes, mida poodide puhul kontrolliti, sealhulgas lastejalatsites, nahast kottides ja vöödes, oli äärmiselt suur ftalaatide sisaldus.

Ftalaadid on sünteetiliste kemikaalide rühm, millel on palju kasutusalasid tarbekaupadest tööstustoodeteni. Ftalaate on eri liiki ja neid kasutatakse tavaliselt pehmendina, et plast (nt PVC) oleks paindlikum ja vastupidavam.