Kreeka valitsus lubab ettevõtetel kehtestada kuuepäevase töönädala

Uus seadus, mis jõustub 1. juulil, lubab ettevõtetel kehtestada kuuepäevase töönädala, kui ettevõte seda vajalikuks peab. Ametlik põhjus on see, et Kreeka tööturul napib oskustöölisi. Kuuenda tööpäeva eest makstakse töötajatele töötasu 40% tavalisest päevapalgast.

Viiepäevase töönädala surm

„Seadus kaotab viiepäevase töönädala lõplikult,“ ütleb tööõiguse emeriitprofessor ja tuntud õigusekspert Aris Kazakos. Ta hoiatab tööandjatele absoluutse võimu andmise negatiivse mõju eest. „Kuna tööandjal on õigus nõuda, et töötaja töötaks kuuel päeval nädalas, ei saa töötaja sellest keelduda,“ lisab ta.

„See tähendab automaatselt, et töösuhted on ebaõiglased, sest kõik suhted, milles saab kasu ainult üks pool, ei ole kunagi õiglased,“ sõnab ta.

Kreeklased töötavad Euroopas kõige rohkem

Eurostati andmeil teevad kreeklased juba täna Euroopas kõige rohkem tööd – keskmiselt 41 tundi nädalas. Kreeka alampalk on 830 eurot, mis on Euroopa Liidus 15. kohal. Ostujõu poolest on see aga Euroopas teisel kohal.