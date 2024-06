Liiga ilus, et olla tõsi. Ulmehindadega brändikaupadega e-poed kutsugu valvsusele

Kiige sõnul on petturid selliseid võltspoode üha professionaalsemalt üles ehitanud – veel mõne aasta eest tavapärast vigast või puist inglise keelt enam eriti ei kohta, tootepildid on kvaliteetsed, juures on valikut hõlbustavad suuruste tabelid jne. „Samuti võib ostja näilist kindlustunnet tõsta asjaolu, et kui hakata valima kohaletoimetamise aadressi, pakub süsteem ka Eestisse tarnides eeltäidetuna täiesti korrektset siinset aadressi koos suunakoodi ja maakonnaga,“ kirjeldab Veiko Kiik petturite põhjalikku eeltööd.