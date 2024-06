Venemaalt lahkunud Coca-Cola ja Starbucks esitasid seal uuesti kaubamärgitaotlused

Coca-Cola esitas Venemaa patendiametile aprillis kolm kaubamärgitaotlust, et registreerida seal sellised tootemargid nagu Sprite ja Fanta. „Intellektuaalomand on Coca-Cola Company jaoks väga oluline ning me tegeleme pidevalt selle tugevdamisega kogu maailmas,“ ütles Coca-Cola pressiesindaja Reutersile. „Venemaal sisse antud taotlused on mõeldud meie kaubamärgiõiguste säilitamiseks.“