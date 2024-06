Logistikaettevõtte juhi pilk majanduses toimuvale: poliitikud võiksid vähem kakelda ja tuua meieni rohkem häid uudiseid

Viimase kolme aastaga on statistikaameti andmetel hinnad tõusnud 40%. Soomlased on võrrelnud mullu Eesti ja Soome toidukorvide hindasid samas kaubandusketis, ja selgus, et põhjanaabrite korv on mõni euro odavam. Loogiliselt võiks ju kõrgemate palkade tõttu nende toidukorv olla kallim.

Hinnaralli algatas energiahindade plahvatuslik kasv sõja puhkedes, kuid täna tahaks loota, et energiakriis on suures plaanis möödas ja see annaks võimaluse eesti tarbijale vastu tulla. 2021. aasta märtsis maksis kilovatt-tund keskmiselt veidi üle nelja sendi tänavu samal ajal veidi üle kuue sendi. 2022. aastal maksis see aga üle 14 sendi.

Olukord hindadega muutub tasapisi ja ma ei tahaks küll praegusi hindu veel tõusmas näha. Kui tootja saaks täna hinnas alla tulla, siis see elavdaks tarbimist ja majandust. Eesti majandust on vedanud jaekaubandus, me oleme alati olnud agiilsed ja tuleme kriisidest kiirelt välja. Kui saaksime tarbimise uuesti üles, tuleksime kriisist välja kiiremini kui naabrid ja toetaksime seejuures ka kodumaist tootjat.

Kui keegi nüüd ütleb, et kindlasti on toidukaupade hinnatõusus ka logistikaettevõtete käsi mängus, siis vastan, et meie eelmise aasta keskmine hinnatõus oli 5%.

Tarbija poolt vaadates, käimasolev laiem majanduskriis on kõikidele teada: kõrge euribor, toodete ja teenuste hinnad on laes, eksport on vähenenud ning tarbijate kindlus on 1993. aasta tasemel. Medalil on alati kaks külge - kui minna Tallinna restoranidesse hindu vaatama, siis menüüst leiame 28 euroseid praade ja sama hinnaga tuuakse taldrik lauale ka Helsingis. Aga pealinna restoranid on kummalisel kombel rahvast täis.

Toidulaua kvaliteet muutub

Rääkides asjatundjatega selgub, et enne 2020. aastat inimesed kogusid raha ja olid valmis seda kulutama. Nüüd on fookuses sõjateated ja maksude kasv. Inimesed kardavad, et olukord halveneb, mistõttu tarbimisjutud on asendunud kokkuhoiu aruteludega.