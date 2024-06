HEA TEADA | Küberkurjategijad suvel ei puhka. Kuidas kodukontoris turvaliselt tööd teha?

Riigi infosüsteemi amet (RIA) registreeris mullu võrreldes eelneva aastaga 25 protsenti rohkem küberrünnakuid. Suur osa rünnakutest mõjutasid organisatsioonide toimimist ja läksid ettevõtetele maksma miljoneid eurosid. Rünnakute arvu tõus on jätkunud ka tänavu ja küberkurjategijad on kasutusele võtnud uue strateegia.

Kelmid on selgelt laiendanud oma sihtgruppi ja kõigist kinni naelutatud ustest püütakse leida see üks väike pilu. Tihtipeale langevad ohvriks just väikeettevõtete seadmed ning süsteemid, sest need pole piisavalt turvatud.

Kelm aasta otsa arvutivõrgus

Seda, et küberrünnakud muutuvad intensiivsemaks just suvekuudel, näitavad ka ettevõtetele mõeldud Telia turvafiltrid, mis blokeerivad nädalas enam kui 500 000 pahavara või õngitsemisega seotud veebilehe külastuse. Telia küberturbe juhi Martti Kebbinau sõnul ei pruugi sageli firmajuht arugi saada, et tema ettevõtte võrgus tegutseb kurjategija.

„Netikelm võib töötajate seadmetes vaikselt toimetada nädalaid, kuid või aastaid. Pika aja jooksul kogub ta detailset infot ettevõtte hingeelu kohta ja on seetõttu võimeline veelgi enam kahju tekitama. Skeemid muutuvad aina kavalamaks ja valvsust ei tohiks kaotada ka need, kellel on olemas algteadmised turvanõuetest,“ märkis Kebbinau. „Kuigi küberkurjategijate skeemid on keerulised ning sageli pikaajalised, algab oma seadmete turvalisuse tagamine pihta lihtsatest sammudest, mis ei tohiks üle jõu käia mitte kellelgi.“

Avaliku WiFi piirkonnas ehk mõnes rannas või kohvikus töötamist Telia ekspert pigem ei soovita. Kuid kui see on siiski vajalik, aitab Kebbinau sõnul võrgu turvalisust tagada esmajärjekorras oma isikliku 4G- või 5G-võrgu kasutamine. „Rannas ja kohvikus tasuks sel juhul luua võrguühendus kas arvutiga otse, kui arvutis on SIM kaardi pesa olemas, või selle puudumisel tekitada oma nutiseadmega WiFi hotspot, millel on tugev parool – nii on palju turvalisem kui avalikus WiFi,“ rääkis Telia küberturbe juht.