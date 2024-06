„Taunimisväärne ja tarbijaid eksitav.“ Uus suund kinnisvaraturul tekitab linnaplaneerijates suurt pahameelt

Tallinnas on kas juba mõnda aega tagasi valminud või valmib õige pea mitu kinnisvaraarendust, kus kortermajad pannakse püsti põnevasse piirkonda. On see siis Põhjala tehase kõrvale kerkiv Marati kvartal Koplis, Pirita tee äärde püsti pandud Meerhofi ja Meerhof 2.0 majad või Lillepaviljoni ja restorani Tuljak lähedale rajatav Laferme kinnisvaraarendus. Sellist liiki maju leiab ka väljaspool pealinna. Kes aga süveneb müügikuulutustesse, märkab, et erinevalt tavalistest kortermajadest müüakse kortereid nendes arendustes külaliskorteritena.