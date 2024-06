Saku Õlletehas pärjati „Riigikaitsjate toetaja“ hõbetasemega

Saku Õlletehase personalijuhi Gea Libliku sõnul on õlletehas läbi aastate väärtustanud Eesti riigi kaitsjate panust ning võimaldanud oma töötajatel muretu südamega osaleda õppekogunemistel, tasudes makstava toetuse ja palga vahe ning andes jooksvad tööülesanded sel ajal üle asendajale. Niisamuti on Saku Õlletehas aastaid saatnud häid kodumaiseid maitseid väljaspool Eestit teenivatele sõduritele kui ka toetanud Kaitseliidu Põhja maakaitse õppusi.

„Saku Õlletehasele on kõige tähtsamad meie inimesed. Teadvustame endale selgelt, et sel perioodil ei viibi meie töötajad mitte üksnes töölt eemal, vaid eemal ollakse ka oma perede juurest ning seetõttu tuleb inimestel tihti harjumuspärane kodune elu veidi ümber korraldada. Arvan, et just sel põhjusel on väga oluline, et inimesed ei peaks lisaks kõigele muule muretsema oma tööülesannete täitmise ja/või sissetuleku pärast sel perioodil,“ rääkis Gea Liblik.