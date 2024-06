Heaoluhüvede platvorm Stebby liigub Prantsusmaa turuliidri kätte

Livonia Partnersi investeeringute juht Maarja Pärs märkis, et Stebby on suurepärane näide sellest, kuidas Livonia tahab toetada tugeva visiooniga juhtkondi ettevõtete omandamisel. „Stebby on olnud Livonia jaoks edukas kasvulugu ning töötajate heaoluhüvede turg on Baltikumis alles lapsekingades, seega olime Up Groupi huvist ja visioonist haaratud.“