KUULA | Lihtsalt rahast: pereettevõtet alustades võta riske, aga ole alalhoidlik

Külli Joonson tõdeb, et pereettevõttes on eriti alguses keeruline leida tasakaalu töö- ja eraelu vahel. Samas aga aitab see, kui väärtushinnangud on pereliikmetel samad ja ka rollid täpselt omavahel ära jagatud. Kaija Kõiv lisab, et nende näitel peitub pikaajalise hea koostöö taga väärtushinnangute kõrval ka sarnane huumorimeel, mis aitab eriti keerulisematel aegadel.