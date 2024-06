Mitte ainult Eesti probleem. Läti idufirma ähvardab oma tootmise mujale rajada, kui riik neid ei toeta

Kahe Läti teadlase – Didža Rūtīša ja Vanda Voikiva – idufirma Fluffy tegeleb uuenduslike õhufiltrite väljatöötamisega ning on saanud rahastuse ka Euroopa kosmoseagentuurilt. Nüüd, kui on jõutud tehase rajamiseni, on riik nad aga igasugustest toetustest sisuliselt ilma jätnud.