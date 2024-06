FOTOD | Tartu Kaubamaja läbib suvel uuenduskuuri

Tartu Kaubamaja keskuse tegevjuhi Kristel Liivapuu sõnul soovib kaubamaja pakkuda oma külastajatele parimat, mis tähendab ka ajaga kaasas käimist ja keskuse värskendamist. „Renoveerimise eesmärk on muuta Tartu Kaubamaja kaasaegsemaks. Soovime tööd teostada võimalikult kiiresti, mistõttu on värskenduskuuri läbivad kauplused sellel ajal suletud. See võib tekitada külastajates ebamugavust, kuid loodame mõistvale suhtumisele ja kannatlikkusele,“ selgitas Liivapuu.

Liivapuu lisas, et renoveerimistööde käigus laiendatakse ka kolmandal korrusel asuvat mänguala ja Apollo kauplust. „Oleme mõelnud keskuse väiksemate külastajate peale, et neilgi oleks keskuses mõnus aega viita. Juba on valminud Minimängula kõige pisematele ja õige pea täieneb see Ronilaga, mille plaanime avada juba juuli alguses,“ märkis Liivapuu.