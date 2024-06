Bigbank: korteriühistu jaoks on kogumishoius hea rahatarkuse nipp

„Mitmesaja korteriga suuremate ühistute puhul võib tegu olla sadadesse tuhandetesse ulatuva vaba kapitaliga – olgu siis tegu reservidega ootamatute tehnosüsteemide rikete vastu, kogutava remondifondiga või omaosalusega toetusmeetmetega ette võetavaks renoveerimiseks, – kuid ühine joon on see, et tähtajalisele hoiusele raha kinni ei soovita panna, aga arveldusarvel seisvalt rahalt intresse praktiliselt ei teenita,“ rääkis Roosalu.