Prantslanna kaebas oma tööandja kohtusse, kuna talle maksti 20 aastat palka mittemidagitegemise eest

Laurence Van Wassenhove asus ettevõttes sekretärina tööle 1993. aastal, kuna see töökoht sobis tema puudega. Naisel on nimelt hemipleegia ehk ühe kehapoole täielik halvatus. 2002. aastal palus naine end üle viia teisele ametikohale ja tema palve rahuldatigi. Uus töökoht Van Wassenhove puudega aga ei sobinud. Olukorraga tegelemise asemel jätkas ettevõte naisele aga palga maksmist, kuigi ta tööd sisuliselt ei teinud.

Van Wassenhove advokaat selgitas meediale, et puudega inimestele on töö väga tähtis, kuna see annab neile võimaluse ühiskonnas osaleda. Orange rikkus selle naise jaoks aga ära. „Nad eelistasid talle maksta selle asemel, et talle tööd anda,“ kirjeldas advokaat.