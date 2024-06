Veel kahtled, kas II samba sissemakseid tasub tõsta?

Praeguseks on oma sissemakset otsustanud suurendada umbes 35 000 inimest. Tuleva Fondid AS-i juhatuse liikme Sten Andreas Ehrlichi hinnangul on paljud kogujad mõistnud sissemakse suurendamise kasulikkust, aga lükkavad eri põhjustel otsust veel edasi. Ehrlich toob välja viis peamist takistust, miks paljud ei ole veel sissemakse suurendamiseks avaldust esitanud.

1. Segadus, kust kogumist alustada

Eestis räägitakse rahaasjadest üha rohkem ning investeerimiseks on palju võimalusi. Kuigi valikuvabadus on tore, on sel inimese käitumisele hoopis halvav mõju. Rahatarkuse uurija Leonore Riitsalu1 on tabavalt märkinud, et valikute üleküllus mõjub hirmutavalt ja nii kiputakse otsuse tegemisega viivitama. Varakult alustamine on aga koguja parim sõber.

Enamikul kogujatest on mõistlik alustada teadlikku kogumist II samba sissemaksete tõstmisest. Investeerimise põhitõdede järgi tuleks kogumisel kasutada eelisjärjekorras ära maksusoodustused. Eesti inimestele on kõige maksuefektiivsemad just pensionisambad.

II samba sissemaksete suureks eeliseks on automaatsus. Ei ole ju üllatav, et suurem tõenäosus tulevikuks koguda on neil, kes on teinud kogumise automaatseks ja selle lõpetamise keeruliseks. Me ei ole robotid ning ainult tahtejõu ja mälu peale lootma jäämine pole mõistlik. Nii kaua, kuni käid tööl ja pole II sambast raha välja võtnud, läheb automaatselt igal kuul sinu palgast tükike tuleviku heaks kasvama. III sammas nõuab rohkem enesedistsipliini ja järjekindlust, sest kui panna III sambasse raha alles kuu lõpus, ei pruugi enam midagi alles olla.

Seepärast – alusta kogumist II samba sissemaksete tõstmisest.

2. Kahtlus, kas see on ikka kogumiseks kõige maksusoodsam võimalus

II sambasse lähevad sissemaksed maksueelselt ehk tulumaksu sellelt maha ei lähe. III sambasse saab teha sissemakseid maksujärgselt ehk sellest rahast, mis laekub palgapäeval arvelduskontole. Küll aga maksab riik III samba sissemaksetelt 20% tulumaksu tagasi, et soodustada säästmist.