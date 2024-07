Hinnatõusul lõppu ei näi. Telia sulgeb olematu kiirusega internetiteenuse ja kergitab hinda

Vanad tehnoloogiad enam ei toimi

Telia juhi Holger Haljandi sõnul on madalamate kiiruste sulgemine tingitud tehnoloogia vahetusest ja kasutusmahtude kasvust. „Meil on ajalooliselt [paketid] jäänud vanade tehnoloogiate peale. Meil on vanad vaskkaablid mis on juba 50 aastat maa all olnud, neid me vaikselt vahetame välja ja uuendame tehnoloogiat,“ ütles ta.