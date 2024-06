KUULA | Kui halvas seisus Eesti majandus tegelikult on?

Eesti majandus on olnud languses juba seitse kvartalit järjest. Eelmisel nädalal saime teada, et Eesti on rahvusvahelises konkurentsivõime edetabelis teinud läbi suure languse. Kui halb on Eesti majanduse seisukord tegelikult, kes on süüdi ning kuidas majandus kehvast olukorrast taas kasvule pöörata?