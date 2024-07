GRAAFIKUD | Venemaal tegutsev börsifirma tekitab Tallinna börsil kõige rohkem närvikõdi

Kvartaliaruanne on ettevõtete jaoks justkui vahefiniš, kus antakse aru, kas ja kui palju raha teenitakse, millised plaanid on läinud luhta ning millised uued mõtted küpsevad. Värske info annab investoritele võimaluse takseerida, kas aktsia hind on õiglane. Ootamatu areng põhjustab seetõttu börsil tihtilugu tugevaid reaktsioone. Samas annavad volatiilsed olud spekulantidele võimaluse nii suurelt võita kui ka kaotada.