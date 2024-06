Kinnisvaraekspert selgitab: mis mõjutab kodu hinda ja kuidas seda tõsta?

„Asukoht ja seisukord on kahtlemata olulised, ent mõjutajaid, nii sisemisi kui välimisi, mis kujundavad kinnisvara tehinguhinna, on mitmeidki veel. Kinnisvara müügi hetkel võivad need omanikule tuua ootamatut tulu või kahju,“ selgitas Kaamos Groupi turundusjuht Maris Pukk, kellel on valdkondlikku kogemust nüüd juba enam kui kümme aastat.

Välistest mõjutajatest toob Pukk esile kortermaja paiknemise tänava ja ilmakaarte suhtes ning selle suuruse ja erilisuse. Sisemistest mängivad eelkõige rolli vaated, sisekujundus, tehnilised lahendused ja korteri kasulik pind.

Paiknemine tänaval

„Eelistatumad on kortermajad tupiktänaval või hoovis. Samal tänaval, aga teede ristumisel paikneva maja väärtus on suurema müra ja väiksema privaatsuse tõttu madalam,“ selgitas Pukk ja lisas, et sarnastel põhjustel võib erineda ühe ja sama maja korterite hind. „Madalamad korrused tiheda liiklusega tänava nurgal on võrreldes teiste sama maja korteritega soodsamad. Seesuguse korteri hilisemal müümisel peab arvestama, et korter on turul vähem hinnatud ja selle müügiprotsess keerulisem.“

Asetus ilmakaarte suunas

„Kuigi majade ehitamisel võtavad arendajad võimalikult palju arvesse hoone ja korterite paiknemist ilmakaarte suhtes, pole see alati lõpuni võimalik. Mida suurem on maja või väiksemad korterid, seda raskem on pakkuda kõikidele maksimumi,“ selgitas Pukk. Linnakorteris või magalarajoonis peab arvestama veel naabruses asetsevate, valgust varjavate suurte hoonete ja kõrghaljastusega. „Väga hinnatud on läbi maja planeeringuga kodud, mis vaheldusrikaste vaadete kõrval pakuvad ohtralt päevavalgust.“

Suur vs. väike maja