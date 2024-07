Maksad rohkem, saad vähem. Tootjad peidavad hinnatõusu kavalalt, vähendades kogust ja tõstes hinda

Poes osteldes ei ole lihtne märgata, jäätise kogus on paar grammi vähenenud või hambapastat tuubis neljandiku võrra vähem. Kuid koju jõudes ja pakki avades tekib tunne, et midagi on viltu. Mõistega shrinkflation tähistatakse toote omahinna langetamist, mille käigus vähendatakse toote kogust toote hinna tõstmise asemel, peites niiviisi hinnatõusu.