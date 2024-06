Bloomberg: Itaalia üks suurimaid panku soovib ka Luminori osta

Eelmisel nädalal kirjutas Poola meedia, et Balti riikide poliitikud on käinud lobistamas Poola suurimat finantsettevõtet PZU, et nad kaaluksid pakkumises osalemist, kartuses, et vastasel juhul võib pakkumise võita Venemaa sidemetega Ungari pank OTP, kuid PZU jäi selles osas ettevaatlikuks.