H&M-i aktsia langes enam kui 14% pärast seda, kui ettevõte jagas kahtlusi tuleviku väljavaate osas

Maailma suuruselt teise riiete jaemüüja kasumiks kujunes perioodil märts kuni mai 7,1 miljardit Rootsi krooni (672 miljonit dollarit), mis on vähem kui analüütikute eeldatud 7,37 miljardit Rootsi krooni. Siiski on teise kvartali tulemused kõrgemal tasemel eelmise aasta sama perioodiga võrreldes, mil toona kujunes kasumiks 4,7 miljardit Rootsi krooni.

„Meie eesmärk 2024. aastaks on 10-protsendiline kasumimarginaal, mis jääb paika,“ ütles ta. „Siiski peab tõdema, et tingimused selle taseme saavutamiseks sel aastal on kordades väljakutsuvamad, kui hinnata väliseid tegureid, mis mõjutavad ostukäitumist ja müüke, sealhulgas materjale ja välisvaluutasid. Sel kõigel on oodatust suurem negatiivne mõju teisele poolaastale,“ nentis juht.