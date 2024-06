CSI EESTI | „Need on kogu aeg töös. Vaba hetke praktiliselt ei ole.“ 13 haruldast eksperti lahendavad iga päev keerulisi juhtumeid

Eesti kohtuekspertiisi instituudi töötajad on Eestis haruldased eksperdid, kes tegelevad ainete analüüsimise ja tuvastamisega. Tänu neile lahendatakse iga päev eri juhtumeid või jõutakse uurimises mitu sammu edasi. Ometi ei ole siinne töö selline, mida saab näha filmidest ja seriaalidest. Keemiaosakonna juht Sven Laanet ütleb siiski, et filmid ja sarjad on kohati liigagi täpsed.

Olgu kohe öeldud, et „CSI kriminalistide“ sarjad on üles ehitatud selliselt, et tihti on üks tegelane nii analüüside tegija kui ka sündmuskoha ekspert. Päriselus see tihti nii ei ole, kuid Laaneti sõnul tuleb neilgi aeg-ajalt sündmuskohale minna.