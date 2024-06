Euroopa suurim taastuvenergia arendaja tõmbab pidurit. „Turuolukord on muutunud“

„Üleminek fossiilselt energialt taastuvenergiale toimub Euroopas ja mujal maailmas üha kiiremini. Samas on turuseis kogu taastuvenergiasektori jaoks muutunud keerulisemaks,“ ütles Statkraft aprillis ametisse nimetatud tegevjuht Birgitte Vartdal.

Norra riigile kuuluv ettevõte, mis toodab Euroopa suurimad taastuvelektri kogused peamiselt hüdroelektrijaamadega, andis neljapäeval teada, et jätkab uute tuule- ja päikeseparkide arendamist, kuid varem kavandatust väiksemas mahus.

Kui varasemalt oli Statkrafti eesmärk arendada alates järgmisest aastast uusi taastuvenergia võimsusi tempos 2,5–3 gigavatti (GW) aastas ning 2030. aastast 4 GW aastas, siis uus plaan näeb ette, et igal aastal rajatakse 2-2,5 gigavati ulatuses uusi maismaa tuuleparke , päikeseparke ja akusalvesteid.

Statkraft on seejuures üks paljudest Euroopa energiahiidudest, kes on viimase aasta jooksul oma kasvuplaane aeglustanud. Taani Ørsted, maailma suurim meretuuleparkide arendaja, langetas oma 2030. aasta eesmärke enam kui 10 GW võrra pärast seda, kui ta sattus USAs raskustesse. Mais kärpis enda eesmärke ka Portugali energiaettevõte EDP, süüdistades madalamaid elektrihindu ja ebasoodsat intressikeskkonda.

Financial Times toob välja, et ettevõtted tõmbavad oma plaane koomale vaatamata kasvavast poliitilisest survest. Mäletatavasti leppisid riigid COP28 kliimatippkohtumisel kokku, et üritavad 2030. aastaks kolmekordistada ülemaailmset taastuvenergia võimsust.