Ettevõtluskonto kõrgem maksumäär saadetakse ajaloo prügikasti

Hetkel kehtib neile ettevõtluskontodele, kus aastane tulu jääb alla 25 000 euro, maksumäär 20 protsenti, tuluvahemikus 25 000 – 40 000 eurot on maksumääraks aga 40 protsenti. Üle selle teeniv ettevõtluskonto kasutaja on jõudnud käibemaksukohustuslaseks registreerimise piirmäärani ja peab oma tegevuse viima mõne ettevõtlusvormi (nt FIE, OÜ) alla.

„Ettevõtluskonto kasutamine on aastatega aina populaarsemaks muutunud, see võimaldab teenitud tulult maksud lihtsalt ära tasuda ja maksukoormuse madala hoida. Kaotame nüüd ajale jalgu jäänud 25 000 piiri ära ja edaspidi on konto maksumääraks üksnes 20 protsenti,“ sõnas rahandusminister Mart Võrklaev.