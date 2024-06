Soome käibemaksutõus ähvardab kaasa tuua suure segaduse. „Pean kaaluma poe sulgemist“

„Nüüd, kui olen üle 70 aasta vana ja käive on väike, pole mul huvi 6000–7000 eurot uude kassasüsteemi investeerida. Võimalik, et pean firma sulgema,“ tõdes jahi- ja kalapoe omanik.

Nimelt tõstab Soome valitsus alates 1. septembrist käibemaksu seniselt 24%-lt 25,5%-ni. Paljudel ettevõtjatel on aga vanad kassasüsteemid, mis komakohti ei arvuta. Ka 25 või 26 protsendi kasutamine ei ole aga paraku nende jaoks variant. Soome maksuamet kinnitas, et müüja peab kasutama kehtivat üldist maksumäära ehk koguda rohkem või vähem käibemaksu.

Soome ühe finantsjuhtimise ettevõtte esindaja Janne Fredmanni hinnangul elavad mikroettevõtted arveldussüsteemi reformi tõenäoliselt kergemini üle kui suuremad ettevõtted. „Kui me räägime paarisaja töötajaga või isegi suuremast ettevõttest, siis on päris karm, kui süsteem komakohti ei loe. Suurematel ettevõtetel pole aga garanteeritud, et neil sügiseks uus süsteem ostetud ja kasutusel on,“ tõdes ta. Seega kinnitab temagi asjaolu, et osad ettevõtted on sunnitud vana süsteemi uue arveldusüsteemi vastu vahetama.