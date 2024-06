Stipendiumi eesmärk on toetada tänaseid meditsiinitehnika ja -füüsika magistrante, aga ka äratada huvi eriala vastu potentsiaalsete bakalaureuseõpinguid alustavate noorte seas. See on väga huvitav ning paeluv eriala, mis vaatab inimest tehnikateadlase pilguga ühendades füüsika ja tehnika bioloogia ja meditsiiniga ning rakendades need inimese tervise ja heaolu parandamiseks.

„Kõik me vananeme ja vajame üha enam meditsiini abi. Meditsiin ei saa aga midagi teha ilma kaasaegse aparatuurita. Arenenud maades töötab meditsiinitehnika insenere enamgi kui arste. Eestis on see proportsioon drastiliselt paigast ära. Meditsiinitehnika ja -füüsika magistriõppe lõpetajad on need, kes saaksid probleemi lahendada – aga neid on liiga vähe,“ sõnab fondi nimiasutaja, füüsik, tehnikadoktor ja Tallinna Tehnikaülikooli raadiotehnika professor Hiie Hinrikus.

Kaasaegne meditsiin vajab üha enam arsti kõrvale inseneri

Meditsiinitehnika ja füüsika vaatab inimest täppis- või tehnikateadlase pilguga integreerides baasteadmised füüsikast ja tehnikast teadmistega bioloogiast ja meditsiinist ning rakendades need inimese tervise ja heaolu parandamiseks. Meditsiinitehnika ja -füüsika on võimaldanud lahendada probleeme ja avardada võimalusi nii meditsiinidiagnostikas kui ravis. Eriala on kiiresti arenenud viimastel aastakümnetel ja selle ala spetsialistid on kõrgelt hinnatud.

Stress ja pinged kaasaegses ühiskonnas ning keskkonna tingimused mõjutavad inimeste tervist. Meditsiinipersonali piiratus vananeva ühiskonna tingimustes tekitab paratamatult vajaduse jälgida oma tervislikku seisundit ka väljaspool haiglat, et teha õigeaegselt vajalikke muutusi elustiilis. Tulevikus suureneb nõudlus lihtsalt kasutatavate ja kergelt interpreteeritavate väljunditega seadmete ja meetodite järele, mis võimaldavad inimestel hinnata oma tervise ja heaolu näitajaid igapäevases elukeskkonnas. See on väljakutse meditsiinitehnika ja -füüsika lõpetajatele ettevõtluses.