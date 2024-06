Vene turu kadumine andis Saku Õlletehase ekspordile valusa löögi

„Et Eesti kodumaine turg on juba aastaid pigem kas stabiilne või vaikselt kahanemas, on läbi aastate Saku Õlletehas märkimisväärselt panustanud ekspordile. 2023. aastal aga langes meie ekspordimüük kolmandiku võrra ehk 35 miljoni liitrini,“ rääkis Jaan Härms. „Suuresti on selle taga 2022. aastal alanud sõda Ukrainas ja sellest tulenevalt Venemaa turu ärakukkumine. Ekspordi taastumist ja uute turgude leidmist pärsib samaaegselt märkimisväärne – ligi 20-protsendiline – toorainete hinnatõus, kuna paljudel turgudel ei ole me oma toodetega hinna osas enam piisavalt konkurentsivõimelised.“