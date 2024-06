Erakordne summa. Eesti kullafirma maksab suure osa aastate jooksul kogunenud kasumist dividendina välja

„2023. aasta oli kokkuvõttes pikemat ajahorisonti vaadeldes grupile rahuldav. 2022. aasta erakordset kasuminumbrit võetakse ekstreemsusena ning rõhk on pikaajalisel stabiilsel kasumi kasvul. Kulda investeerimine on populaarsem ebakindlatel ja ebastabiilsetel aegadel. Geopoliitiline ja maailmamajanduslik olukord on jätkuvalt ebakindel, kuid täna ootuspärane, kui ehmatav,“ tõdes ettevõtte juhtkond majandusaasta aruandes. Sealjuures nenditi, et kui 2022. aastal oli kohati märgata justkui kullapalavikku, siis mullu turg rahunes.