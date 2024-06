Mertsina: tarbekaubad maksavad Eestis rohkem kui Euroopa Liidus, eriti kallid on rõivad ja jalanõud

Kuigi Eesti hinnatase on Lätist ja Leedust kõrgem, on ka meie netopalk nendest oluliselt suurem. Eelmisel aastal oli Eesti netopalk 30% kõrgem kui Lätis ja 20% kõrgem kui Leedus. Netopalgal ja hinnatasemel on üsna tugev seos: kõrgema palgaga riikides on kõrgemad hinnad ja vastupidi. Kõrgema palga taga on aga ettevõtete parem tootlikkus ja majanduse suurem konkurentsivõime.