Mati Jostovi nimeline stipendium annab energeetika doktorantidele tuule tiibadesse

„See peaks tagama, et stipendiumide maksmine oleks tähtajatu ja kestaks läbi aastakümnete. Ehk siis see on n-ö evergreen fond,“ märgib Gert Jostov.

Jostovi selgituse kohaselt sai fond üles ehitatud pika vaatega selliselt, et fondi algkapital, mis on investeeritud ja toodab iga-aastast tulu, oleks võimeline teenitud intresside pealt maksma doktorantidele iga-aastast stipendiumi, kuid samas säilitama fondi põhikapitali.

„Tehnikaülikooli Arengufondi juurde asutati minu isa Mati Jostovi nimeline doktoriõppe stipendium 2006. aastal, seega on see tänaseks juba pea 18 aastat kestnud,“ räägib Gert Jostov. „Stipendiumifondi loomise mõte oli ja on tänaseni toetada energeetika valdkonna doktorante nende õpinguil ja arendada seeläbi energeetikavaldkonda Eestis tervikuna, tagades kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide järelkasvu Eesti nii olulisele majandusvaldkonnale.“

Mati kolmest pojast vanim, Gert Jostov, kes ise juhib praegu Urmas Sõõrumaa kinnisvaraettevõtet US Real Estate, ütleb, et loodud stipendiumi statuut näeb selle peamise põhimõttena ette toetada igal aastal ühte tehnikaülikooli energeetikavaldkonna doktoranti.

„Samuti on stipendium omamoodi tunnustus eduka akadeemilise töö eest ja paneb ehk doktorante ka rohkem pingutama, et stipendiumit saada,“ leiab Jostov. „Ettevõtete huvi on ju ikka ka akadeemiliselt võimeka järelkasvu olemasolu. Need on inimesed, kellel on võimekus organisatsiooni ees seisvaid ülesandeid ehk avarama pilguga vaadata ja lahendada.“

Inseneride puudus võib majandusmudeli kreeni kallutada

Viimastel aastatel kinnisvaraäri, sh uusarendusi juhtinud Gert Jostov teab, et meil on pakiline inseneride juurdekasvu vajadus mitte ainult energeetikas, vaid ka ehituses.

„Eestis on inseneride vajadus ehitusvaldkonnas pakiline mitmel põhjusel, kuid üks, mida välja tuua, on kindlasti keskkonnanormatiivide ja jätkusuutlikkuse nõuetest tulenev vajadus hoonefondi uuendamiseks ja seda väga kiires tempos,“ kirjeldab ta. „Uued regulatsioonid nõuavad energiatõhusaid ja keskkonnasõbralikke lahendusi, mis vajavad spetsiaalsete oskustega insenere. Samuti suurendab nõudlust inseneride järele ka kasvanud fookus taastuvenergia ja nutikate hoonete arendamise järele. Ja siis on meil veel suuremahulised rahvusvahelised projektid, nagu Rail Baltica, Tallinna Haigla jne, mille rajamine nõuab samuti väljaõppinud insenere.“

Ajal, mil tööturg on täis humanitaar-, finants- ja sotsiaalharidusega inimesi, kes endale tihtilugu sobivat rakendust ei leia, jääb tehniliste oskustega spetsialistide koolitamine paraku vaeslapse ossa. Lõppeks annab see oma tagasilöögid ka riigi majandusse. Nii märgib ka Gert Jostov, et kogu ühiskonna normaalse toimimise seisukohalt on vajalik, et kõikjal ja kõiges valitseks tasakaal.

„Olen selles osas nõus, et praegu on kõrghariduse kaalukauss veidi humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna poole kaldu,“ nendib Jostov. „Et ka majandusmudel kreeni ei vajuks, oleks ilmselt vajalik ettevõtete ja ülikoolide vahelise koostöö intensiivistamine ja erinevate ümber- ja täiendõppevõimaluste loomine.“