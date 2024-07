Pikalt tühjana seisnud Adavere tuulik on taas müügis. Omanik on ametnikes pettunud

Maaleht kirjutas 2022. aasta detsembris, et üle seitsme aasta müügis olnud Tallinna–Tartu maantee ääres olev Adavere tuulik leidis uue omaniku ja tuulikust saab taas söögikoht. Nüüd on tuulik aga taas müügis. Tuulik on praegu oksjonil osta.ee keskkonnas alghinnaga 198 000 eurot. „Osta kohe“ hind on samal ajal 450 000 eurot.