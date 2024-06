Võlgades seenekasvataja kohtusse ei ilmunud ja kohus tegi tagaseljaotsuse. Ettevõte tegeleb müügiga aga edasi

Kohtuotsuse kohaselt on Eesti Seenefarmilt ja selle juhilt solidaarselt välja mõistetud põhivõlg 7000 eurot, intress 1211 eurot, viivis 182 eurot ja alates 4. aprillist viivis 0,2% päevas, kuid kokku mitte rohkem kui 5607 eurot. Nõude aluseks on Eesti Seenefarmi 2021. aastal sõlmitud laenu- ja käendusleping Credit Investiga, kes pakub ettevõtetele kuni 15 000 euro ulatuses tagatiseta kiiret ärilaenu. Ärilaenu saavad Credit Investilt taotleda ettevõtted juhatuse liikme käendusega.

Samuti otsustas kohus, et Eesti Seenefarm ja selle juht Tanel Heinsalu peavad katma solidaarselt menetluskulud 1334 eurot. 26. juuni kohtuotsuses märgitakse, et tagaseljaotsus on viivitamata täidetav ning vajaduse korral avaldatakse see ametlikes teadaannetes, mida 27. juunil ka tehti.

Samuti on Eesti Seenefarmile avalikult kätte toimetatud maksu- ja tolliameti teateid maksudeklaratsioonide esitamiseks. Äriregistri andmetel on Eesti Seenefarm tasapidi oma maksuvõlga vähendanud. Kui märtsis oli see 7800 eurot, siis tänaseks on see kahanenud 5000 euroni. Ettevõte on tänavu esimeses kvartalis teinud ka müügitegevust ning maksustatav käive oli veidi üle 4000 euro.

Seenekasvataja haihtus pärast ebaõnnestunud rahakaasamist

Selle aasta märtsis kirjutas Geenius, et kohtutäiturite ja pankrotihaldurite oksjonikeskkonda ilmus ridamisi oksjoneid, kus müüki oli pandud seenekasvatuseks vajalikku kraami. Asjasse süvenedes selgus, et tegemist on eelmise aasta lõpus ühisrahastusplatvormil Fundwise raha kaasata soovinud Eesti Seenefarmi varaga. Ettevõtte juht on aga kadunud ja kõnedele ei vasta.

Eesti Seenefarmi juhi Tanel Heinsalu plaanid Eesti suurima seenefarmiga olid uhked. Tallinna lähedal Patikal seenekasvatuse laiendamiseks sooviti raha kaasata ühisrahastusplatvormilt Fundwise – eesmärgiks seati 150 000–200 000 eurot. Investoreid meelitati reklaamlausega „Koos kasvame nagu seened!“.