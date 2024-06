Riik plaanib Eesti jaeinvestoritelt laenata kuni 200 miljonit eurot

Praegu on paigas, et rahandusministeerium tuleb veel selle aasta sees välja Eesti jaeinvestoritele suunatud võlakirjaemissiooniga, kuid selle täpsed detailid selged veel ei ole, rääkis rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees rahvusringhäälingule.

Ka maht on veel arutluse all. „Oleme konsulteerinud erinevate kohalike turuosaliste ja ekspertidega, arvamusi on mõnekümnest miljonist mõnesaja miljonini, nii et ma arvan, et selline maksimaalselt paarsada miljonit,“ rääkis Luurmees.

Võlakirjade lunastustähtajaks võiks Luurmehe sõnul kujuneda üks kuni viis aastat.

„Tagasiside erinevatelt osapooltelt on see, et kui me sihime jaeinvestoreid, siis pigem lühem tähtaeg on see, mis jaeinvestoreid köidab,“ ütles Luurmees.

Pakutav intressimäär peaks kujunema turutingimustel. „Me kindlasti vaatame alternatiivseid finantseerimisvõimalusi, et me ei maksaks üle ja ei tekitaks sellega riigile lisakulu kõrgemate intresside näol, aga täpset määra on raske öelda, see sõltub turust,“ rääkis Luurmees.

Luurmees lisas, et üldiselt võiks intressimäär jääda võrreldavaks 12 kuu euriboriga, mis praegu on 3,576 protsenti aastas.