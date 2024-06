Jõgeva aasta teo tiitli pälvinud ööklubi Saekaater on müügis. Omanik: „Tahaks peole minna nii, et ise ei pea midagi tegema“

„Saadaval Jõgevamaa populaarseim ööklubi – osta hoone ja võta kaasa kogu ööklubi hiilgus!“ seisab müügikuulutuses. Teate järgi on võimalik toimiv klubi koos hoone ja kõige sinna juurde kuuluvaga soetada 260 000 euro eest. Omaniku sõnul pole aga hind kivisse raiutud ja võimalikud on erinevad kokkulepped.

„Mul on tuttav DJ, kes kurtis, et üritustel, kus ta esineb, kunagi rahvast ei käi. Kuna olen kümme aastat üritusi korraldanud, siis mõtlesin, et hoone on käes ja proovime ühe ekspromt üritusega. See läks aga liiga hästi, et tõsi olla, ja siis sai juba järgmine üritus peale mõeldud ja läkski asi käima,“ rääkis Köök.